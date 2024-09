Die Marine kämpft mit Personal- und Materialproblemen. Und seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist auch der Wind in der Ostsee deutlich rauer geworden. Unterwegs auf See mit Obermaat Tina.

Von Sina-Maria Schweikle, Kiel

Es kommt mal wieder alles anders als geplant. Eigentlich sollte Obermaat Tina am Vormittag Fahrwache halten, um das Versorgungsschiff Rhein sicher durch die Ostsee zu navigieren. Doch jetzt legt sie ihre Rettungsweste an, um schnell zwei Offiziere von einem anderen Schiff abzuholen. Die Marinesoldatin dreht sich noch einmal um, bevor sie zu ihrem Kameraden ins Schnellboot steigt: „Leben in der Lage, ne“, sagt sie lächelnd und rauscht mit dem Bereitschaftsboot davon.