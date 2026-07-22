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GroßbritannienDie First Lady, die nicht in Downing Street No 10 einziehen will

Lesezeit: 2 Min.

Der neue britische Premierminister Andy Burnham mit der neuen First Lady Marie-France van Heel.
Der neue britische Premierminister Andy Burnham mit der neuen First Lady Marie-France van Heel. Stephen Lock/i-Images/Imago

Marie-France van Heel ist die niederländische Frau des neuen britischen Premierministers Andy Burnham. Ihren Mann hat sie während des Studiums in Cambridge kennengelernt – und dann doch noch bei einer Dating-Show mitgemacht.

Von Martin Wittmann

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Selbstverständlich war Marie-France van Heel an seiner Seite, als Andy Burnham zu Beginn der Woche seinen neuen Amtssitz in London betrat. Aber sie war nur zu Besuch. Sie wird in diesen Tagen, da ihr Mann seinen Job als britischer Premierminister antritt, wohl nicht in Downing Street No 10 einziehen. Anders als die allermeisten First Ladys will die Niederländerin nicht in der berühmtesten Straße der Hauptstadt leben. Lieber bleibt sie mit Kindern und Hund in der Region Greater Manchester, deren Bürgermeister Burnham bis vor Kurzem war.

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