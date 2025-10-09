Der Erweiterungsbau des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin soll erst Mitte 2026 an den Bundestag übergeben werden – und nicht wie geplant Ende 2025. Das berichtet das Nachrichtenportal Politico mit Bezug auf ein Papier für die Baukommission des Parlaments. Ein Bundestagssprecher bestätigte die Verzögerung. Bei dem Bau hatte es bereits zuvor zahlreiche Verzögerungen und Kostensteigerungen gegeben. Baubeginn war 2010, der erste geplante Übergabetermin sollte Ende 2013 stattfinden. Wegen Baumängeln kam es zu Verzögerungen, Hauptgrund war demnach eine undichte Bodenplatte. „Die Bürobereiche werden ab Ende des 1. Quartals 2026 genutzt. Die vollständige Übergabe erfolgt im 2. Quartal 2026“, heißt es nun in dem Papier. Auch die Kosten für das Projekt fallen höher aus als geplant, berichtet Politico. Der genaue Betrag werde nicht beziffert. Zu Baubeginn sei mit 190 Millionen Euro gerechnet worden, Ende 2024 bereits mit 420 Millionen Euro.