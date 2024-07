Wenn sie nun ihr Büro hier im Bundestag verlässt, darf der beige Gefechtshelm nicht fehlen. Den hat sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann extra für die Reisen in die Krisengebiete dieser Welt anfertigen lassen, ein Modell von Armor Source, „made in USA“, steht auf der Innenseite. Ihre bisherigen politischen Schwerpunkte werden auch sonst am Inventar im Büro deutlich: ein Panzermodell steht auf einer Kommode, ein Eurofighter auf dem Schreibtisch.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin kommt gerade vom Termin bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD); sie hat den freiwilligen Verzicht auf ihr Bundestagsmandat erklärt. In wenigen Tagen wechselt sie ins Europaparlament, war zuletzt schon viel in Brüssel. Jetzt heißt es Abschiednehmen von Berlin. Ob sich noch mal ihr Lieblingsgegner gemeldet hat, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)? „Der Kanzler ist nicht so der Typ, der einfach mal so zum Hörer greift. Aber er war immerhin bei meiner letzten Rede im Parlament anwesend“, sagt Strack-Zimmermann.

Sie hat am Donnerstag zum 75-jährigen Bestehen der Nato gesprochen, neun Minuten lang, und hat betont: „Es war ein historischer Fehler, dass die damalige Bundesregierung der Ukraine den Beitritt in die Nato versagt hat, in der Annahme, Putin bliebe dann der friedliche Nachbar und Handelspartner.“ Viele Gewissheiten würden sich gerade verändern. „Diejenigen, die hassen und Ressentiments bedienen und brutal Grenzen überschreiten, sind wieder da – national und international.“ Es werde nur gelingen, diesen „Verächtlichmachern“ die Relevanz zu nehmen, wenn man die Sorgen der Menschen nicht nur erkenne, sondern auch benenne und Lösungen anbiete, „frei von Ideologie, frei von Naivität, frei von Romantik“.

Eine Reise in den Krieg, die ihre Haltung prägte

Am Ende spricht sie ihren großen Dank aus. „Ich weiß, manche atmen auf. Ich verspreche Ihnen, es ist keine Drohung, dass ich mich, wenn es um Frieden und Freiheit geht, immer laut zu Wort melden werde.“ Als „Eurofighterin“ hat sie sich im Europawahlkampf der FDP plakatieren lassen, 500 Termine. „Uns war klar, wir müssen polarisieren, wir müssen frech, aber auch humorvoll sein.“ Am Ende holte die FDP 5,2 Prozent, angesichts der Lage der Ampelkoalition beachtlich. Sicher auch ein Verdienst der Spitzenkandidatin.

Am 16. Juli konstituiert sich das Europarlament mit seinen 720 Abgeordneten in Straßburg, in der Woche darauf bilden sich in Brüssel die Ausschüsse. Danach ist erst einmal Urlaub, drei Wochen Griechenland. „Am liebsten würde ich drei Wochen nur auf einem Stuhl sitzen, die Füße im Wasser und wie Pippi Langstrumpf einfach nur vor mich hinschauen“, sagt Strack-Zimmermann beim Abschiedstreffen in ihrem Bundestagsbüro. Frei nach dem Motto „faul sein ist wunderschön.“ Als sie diese Idee ihrer Familie erzählt habe, gab es fröhliches Erstaunen: bei ihr nicht vorstellbar.

In der FDP hatten es, angefangen bei Parteichef Christian Lindner, nicht immer alle leicht mit der streitbaren Rheinländerin. Als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses machte sie dem Kanzler beim Thema Waffenlieferungen Feuer. Für sie wurde ein Besuch im westukrainischen Lwiw wenige Wochen nach Kriegsausbruch zu einem einschneidenden Erlebnis: Sie sah junge Männer, die Beine und Arme verloren hatten, verzweifelte Mütter. Das schweißte sie mit ihren Mitreisenden zusammen, dem SPD-Politiker Michael Roth und Toni Hofreiter von den Grünen.

„Da sehen sie die Grausamkeit des Krieges“, sagt sie. Strack-Zimmermann begegnete dort 30-jährigen Politikerinnen, deren Männer an der Front waren. „Sie zeigten uns anhand von Fotos, welche militärische Unterstützung sie jetzt unbedingt brauchen.“ Dass ihr aus Reihen der SPD mangelnde Distanz vorgeworfen wurde, stieß ihr bitter auf: „Wenn wir keine Empathie mehr haben, dann können wir einpacken.“

Einst Kommunalpolitik, heute Personenschutz

Nachdem sie lange in der Kommunalpolitik tätig und von 2008 bis 2014 stellvertretende Oberbürgermeisterin in Düsseldorf war, zog Strack-Zimmermann mit 59 Jahren erstmals in den Deutschen Bundestag ein – nun, mit 66 Jahren, wagt sie mit der europäischen Bühne noch einmal etwas Neues. Auch dort will sie Antreiberin bei der Unterstützung der Ukraine sein und sich dafür einsetzen, die Verteidigungsfähigkeit zu verbessern. Und sie will rechtsextremen Kräften Paroli bieten.

„Ich möchte keinen Tag hier missen. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was hier geleistet wird. Das ist ein Hochleistungsbetrieb“, sagt sie rückblickend. Der Bundestag sei ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wenn sich die Gesellschaft radikalisiere, beeinflusse das auch die Stimmung im Bundestag. „Mit dem 24. Februar 2022 war auch mein Leben ein anderes“, erinnert sie an den Beginn des Großangriffs Russlands auf die Ukraine. Es sei keine schöne Erfahrung, von Beamten des Bundeskriminalamtes begleitet werden zu müssen. Als höchst ehrenrührig empfand sie es, als ihr Lobbyismus für Rheinmetall unterstellt wurde, weil der Rüstungskonzern seinen Sitz in ihrer Heimatstadt Düsseldorf hat.

Überraschend findet sie zum Abschied fast versöhnliche Worte für den Kanzler: „Das, was Olaf Scholz als sozialdemokratischer Bundeskanzler macht, ist ja schon bemerkenswert“, sagt sie. Es erinnere an Helmut Schmidt, der den Nato-Doppelbeschluss durchgesetzt habe. Aber ihre Kritikpunkte bleiben: Viele Entscheidungen im Zuge der Ukraine-Unterstützung seien nicht schnell genug getroffen worden, um vielleicht Wladimir Putin frühzeitig zum Einlenken zu bewegen. Das immerwährende Abwarten, das Schauen, wie entscheiden die USA, habe viel Zeit gekostet. „Die Dynamik, das Tempo, muss anders werden. Denn mit unserem Vorgehen werden unsere Reaktionen für Putin berechenbar.“ Sie selbst würde es jedenfalls immer wieder genauso machen, auch wenn ihr das viele Anfeindungen eingebracht hat: „Ich fühle mich auf der richtigen Seite der Geschichte.“