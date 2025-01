Von Peter Burghardt, Washington

Auch sie hat sich diese Frage gestellt, als Donald Trump in dieser Woche ins Weiße Haus zurückgekehrt ist. „Ich hatte das Gefühl, dass es Leute gab, die sahen, was da geschah, und sich fragten, ob jemand etwas sagen würde“, sagte Mariann Budde der New York Times, als ihre Worte schon in der Welt waren. „Würde jemand etwas zu der Entwicklung sagen, die das Land nimmt?“