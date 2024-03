Die Frau, die Apple, Google und Co. in die Schranken weist

Margrethe Vestager in ihrem Brüsseler Büro.

Von Jan Diesteldorf

Sie war nur kurz weg und ist mit einem Donnerschlag zurückgekehrt. Drei Monate hatte Margrethe Vestager im vergangenen Jahr versucht, Chefin der Europäischen Investitionsbank (EIB) zu werden, der Förderbank der EU, eines mächtigen Instituts, das berühmt dafür ist, unbekannt zu sein. Die dänische EU-Kommissarin unterlag ihrer Konkurrentin Nadia Calviño aus Spanien, zog zurück in ihr Büro im Brüsseler Kommissionsgebäude und machte da weiter, wo sie nach der Sommerpause aufgehört hatte: in ihrer Rolle als Gegenmacht zu US-Tech-Konzernen in Europa, die Google, Facebook oder Amazon Grenzen aufzeigt.