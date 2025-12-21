Am Ende rauschte das Fallbeil hinab – und beendete abrupt den Song. „Margaret On the Guillotine“ hieß das letzte Stück auf dem ersten Soloalbum von Morrissey, dem genial-skandalösen Sänger der Band „The Smiths“. Wann sie wohl endlich sterben würde, schmachte er in mehr als drei Minuten vor sich hin; kein unpassendes Ende für eine Platte, die 1988 unter den Titel „Viva Hate“ erschien.
Biografie über Margaret ThatcherDie Erbin des Empire
Lesezeit: 4 Min.
Es gab den einen Thatcherismus gar nicht, schreibt der Historiker Franz-Josef Brüggemeier in seiner Biografie über die britische Premierministerin. Er schaut lieber auf die Brüche und Widersprüche konservativer Politik.
Rezension von Dietmar Süß
Großbritannien:Fünf Jahre Brexit – fünf Jahre Trauma
Am 31. Januar 2020 trat das Vereinigte Königreich aus der EU aus. Inzwischen wäre eine Mehrheit der Briten froh, wenn das nie geschehen wäre. Gut für die proeuropäische Labour-Regierung? Ganz im Gegenteil.
Lesen Sie mehr zum Thema