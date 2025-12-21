Am Ende rauschte das Fallbeil hinab – und beendete abrupt den Song. „Margaret On the Guillotine“ hieß das letzte Stück auf dem ersten Soloalbum von Morrissey, dem genial-skandalösen Sänger der Band „The Smiths“. Wann sie wohl endlich sterben würde, schmachte er in mehr als drei Minuten vor sich hin; kein unpassendes Ende für eine Platte, die 1988 unter den Titel „Viva Hate“ erschien.