Marco Rubio ist zwar Chefdiplomat der mächtigsten Nation der Welt. Aber er hat nichts zu melden, wenn Präsident Trump mit Wladimir Putin über die Neuordnung Europas verhandelt.

Von Reymer Klüver

Es lohnt durchaus, sich Marco Rubios jüngste Posts im Social-Media-Dienst X anzuschauen. Da ist zum Beispiel dokumentiert, dass er mit Fox-News darüber spricht, „wie wir Präsident Trumps Friedensmission unterstützen“. Es wird gefeiert, dass die USA „dank der Führung des Präsidenten“ einen Waffenstillstand zwischen Thailand und Kambodscha vermittelt haben. Oder dass die internationale „America-First-Politik unter dem Präsidenten“ dem amerikanischen Volk schon jetzt „massive Gewinne“ gebracht habe.