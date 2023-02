Die von der Bundesregierung geplante Einführung einer Verantwortungsgemeinschaft soll nach Angaben von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) keine Alternative zur Ehe sein. An dem besonderen Schutz der Ehe werde sich nichts ändern, erklärte Buschmann. Er hoffe, dass er noch in diesem Jahr einen Referentenentwurf vorlegen könne. Mit dem geplanten neuen Rechtsinstitut sollen sich nach seinen Angaben etwa ältere Menschen oder Alleinerziehende, die sich gegenseitig unterstützen wollen, rechtlich absichern können. Auch Regenbogenfamilien sollten diese Form nutzen können, so Buschmann. Die Ampelparteien hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf die Einführung eines solchen Rechtsinstituts verständigt.