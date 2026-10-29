Für die einen ist Bilal Farouk El-Zayat ein Hoffnungsträger. Einer, der sich für Mitmenschlichkeit, Toleranz und Respekt einsetzt, der geflüchtete Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit unterstützt. So steht es in der Pressemitteilung für das „Marburger Leuchtfeuer“, ein Toleranzpreis, mit dem El-Zayat an diesem Freitag ausgezeichnet werden soll.
Islamismus-VorwürfeEhrt Marburg hier den Falschen?
Lesezeit: 4 Min.
Humanist oder Muslimbruder – um die Verleihung des Marburger Toleranzpreises an den Vorsteher der Islamischen Gemeinde ist ein Streit entbrannt. Bilal El-Zayat weist alle Vorwürfe von sich.
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt
Lesen Sie mehr zum Thema