Humanist oder Muslimbruder – um die Verleihung des Marburger Toleranzpreises an den Vorsteher der Islamischen Gemeinde ist ein Streit entbrannt. Bilal El-Zayat weist alle Vorwürfe von sich.

Dieses Bild von 2010 zeigt Bilal El-Zayat als Vorsitzenden der Islamischen Gemeinde Marburg in der alten Moschee der Stadt.

Für die einen ist Bilal Farouk El-Zayat ein Hoffnungsträger. Einer, der sich für Mitmenschlichkeit, Toleranz und Respekt einsetzt, der geflüchtete Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit unterstützt. So steht es in der Pressemitteilung für das „Marburger Leuchtfeuer“, ein Toleranzpreis, mit dem El-Zayat an diesem Freitag ausgezeichnet werden soll.