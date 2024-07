In Marburg haben am Montag Hunderte Menschen gegen einen geplanten Auftritt des österreichischen Rechtsextremisten und Autors Martin Sellner demonstriert. An der Kundgebung „Keine Propaganda für Remigration“ am frühen Abend beteiligten sich laut Polizei mindestens 1500 Menschen. An einer Demonstration am Nachmittag hatten demnach bereits rund 1000 Menschen teilgenommen. Den Angaben zufolge war eine mittlere dreistellige Anzahl von Polizei-Einsatzkräften vor Ort. Ein Polizeisprecher machte zum geplanten Auftritt Sellners auf Nachfrage keine Angaben. Laut HR sollte der Auftritt des Rechtsextremisten in einem Burschenschaftshaus stattfinden.