Irgendwann verstand Felix Speidel selbst nicht mehr, was er da eigentlich schrieb. Vor knapp zwei Jahren müsste das gewesen sein, er hatte gerade seinen Job bei der Stadt Marburg angefangen. Er sollte einen Bescheid formulieren, in dem es darum ging, in welcher Höhe Versicherungen von der Sozialhilfe übernommen werden. An den genauen Wortlaut kann er sich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich waren die Sätze lang, viele Wörter endeten auf -ung, vielleicht war noch eine doppelte Verneinung dabei. Sehr kompliziert auf jeden Fall, selbst für einen Juristen wie ihn. Speidel fragte sich: Müsste das nicht irgendwie anders gehen?