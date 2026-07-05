Seit neun Jahren regiert sie Mecklenburg-Vorpommern. Doch bei der Landtagswahl im September droht die AfD stärkste Kraft zu werden. Jetzt schwingt sich die SPD-Politikerin zur Chefkritikerin der Bundesregierung auf.

Manuela Schwesig hat schon viele Höhen und Tiefen der Politik, aber auch des Lebens erlebt. Zugleich ist sie immer interessiert geblieben an den Alltagssorgen der Menschen. Und überrascht in dem Kontext immer wieder damit, welche Probleme sie besonders umtreiben.