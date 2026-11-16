Es gibt seit 1998 eine Konstante auf der Regierungsbank im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern: Till Backhaus. Kein Minister in Deutschland ist länger im Amt als er. 28 Jahre lang war Backhaus schon SPD-Landwirtschaftsminister, landesweit wurde er aber erst im März dieses Jahres bekannt durch seine Auftritte beim gestrandeten Buckelwal vor Poel, der von allen nur „Timmy“ genannt wurde. „Timmy“ ist von seinen unzähligen Fans unvergessen, aber längst tot und zerteilt. Till Backhaus hingegen wird auch der dritten Regierung von Manuela Schwesig wieder angehören. Es ist das neunte Kabinett, dem er angehört.