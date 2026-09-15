Lilly Blaudszun organisiert eine Wahlkampagne, die der SPD in Mecklenburg-Vorpommern guttut. Sie will damit ihre Heimat vor der AfD retten.

Lilly Blaudszun setzt in Mecklenburg-Vorpommern die Spitzenkandidatin der SPD auf den sozialen Medien ins richtige Licht - mit Erfolg.

Bis heute noch schwärmen sie in der SPD von der „Kampa“, die den Wahlkampf von Gerhard Schröder 1998 steuerte. In der Gegenwart aber wirkt die Parteizentrale, das Willy-Brandt-Haus in Berlin, oft nicht auf der Höhe der Zeit, gefangen in endlosen Abstimmungsschleifen.