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LandtagswahlDie Stimme von Manuela Schwesig

Lesezeit: 2 Min.

Lilly Blaudszun setzt in Mecklenburg-Vorpommern die Spitzenkandidatin der SPD auf den sozialen Medien ins richtige Licht - mit Erfolg.
Lilly Blaudszun setzt in Mecklenburg-Vorpommern die Spitzenkandidatin der SPD auf den sozialen Medien ins richtige Licht - mit Erfolg.
Bernd von Jutrczenka/picture alliance/dpa

Lilly Blaudszun organisiert eine Wahlkampagne, die der SPD in Mecklenburg-Vorpommern guttut. Sie will damit ihre Heimat vor der AfD retten.

Von Georg Ismar

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Bis heute noch schwärmen sie in der SPD von der „Kampa“, die den Wahlkampf von Gerhard Schröder 1998 steuerte. In der Gegenwart  aber wirkt die Parteizentrale, das Willy-Brandt-Haus in Berlin, oft nicht auf der Höhe der Zeit, gefangen in endlosen Abstimmungsschleifen.

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