Am Donnerstag sind zwei Umfragen veröffentlicht worden, die der Baden-Württemberg-Wahl am Sonntag noch einmal zu einem neuen Spannungsbogen verholfen haben. Schon länger ließ sich an den Erhebungen ablesen, dass die Grünen im Südwesten aufholten gegenüber der führenden CDU. Nun aber meldete das ZDF-Politbarometer sogar, dass Grüne und CDU mit jeweils 28 Prozent gleichauf lägen; Erstere hätten sich um drei Prozentpunkte verbessert, Letztere um einen.