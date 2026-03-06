Am Donnerstag sind zwei Umfragen veröffentlicht worden, die der Baden-Württemberg-Wahl am Sonntag noch einmal zu einem neuen Spannungsbogen verholfen haben. Schon länger ließ sich an den Erhebungen ablesen, dass die Grünen im Südwesten aufholten gegenüber der führenden CDU. Nun aber meldete das ZDF-Politbarometer sogar, dass Grüne und CDU mit jeweils 28 Prozent gleichauf lägen; Erstere hätten sich um drei Prozentpunkte verbessert, Letztere um einen.
Wahl in Baden-WürttembergDer Unionstraum könnte platzen
CDU und CSU könnten ihr Ziel, bundesweit bald zehn Ministerpräsidenten zu stellen, schon mit der ersten Wahl des Jahres verfehlen: In Baden-Württemberg zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und CDU ab.
Wahl Baden-Württemberg:Und, war’s schlimm?
Als Winfried Kretschmann 2011 ins Amt kam, fürchteten einige, was er anstellen wird mit dem schönen Baden-Württemberg. Nun, gar nicht so viel. Auf der Suche nach dem grünen Vermächtnis des ersten grünen Ministerpräsidenten.
