Am späten Montagabend hätte die Karriere von Manuel Hagel fürs Erste vorbei sein können. Da tat der Vorsitzende der Baden-Württemberg-CDU, was Politiker manchmal tun, wenn sie in erhebliche Bedrängnis geraten: Er bot in einer gemeinsamen Sitzung des CDU-Landesvorstands und der CDU-Landtagsabgeordneten seinen Rücktritt an, als Konsequenz der äußerst knappen Niederlage bei der Landtagswahl gegen die Grünen.
CDU Baden-WürttembergAufstehen, Krönchen richten, Ansprüche stellen
Lesezeit: 3 Min.
Für mögliche Koalitionsverhandlungen mit den Grünen stellt die CDU Baden-Württemberg Bedingungen: Cem Özdemir solle erst mal „den grünen Laden entgiften“, heißt es.
Von Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart
Wahl in Baden-Württemberg:Der Zauberer von Öz
Cem Özdemirs knapper Sieg war ein Triumph, der vor allem eines befeuern wird: den Richtungsstreit innerhalb der Partei. Von einem Grünen, der ein etwas anderer Grüner sein will. Und einer Partei, die nicht weiß, ob sie sich wirklich freuen soll.
Lesen Sie mehr zum Thema