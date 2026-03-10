Zum Hauptinhalt springen

CDU Baden-WürttembergAufstehen, Krönchen richten, Ansprüche stellen

Die Christdemokraten tun sich schwer, die Niederlage hinzunehmen: Wahlsieger Cem Özdemir von den Grünen (li.) und CDU-Landeschef Manuel Hagel am Wahlabend.
Die Christdemokraten tun sich schwer, die Niederlage hinzunehmen: Wahlsieger Cem Özdemir von den Grünen (li.) und CDU-Landeschef Manuel Hagel am Wahlabend. Thomas Lohnes/Getty Images

Für mögliche Koalitionsverhandlungen mit den Grünen stellt die CDU Baden-Württemberg Bedingungen: Cem Özdemir solle erst mal „den grünen Laden entgiften“, heißt es.

Von Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart

Am späten Montagabend hätte die Karriere von Manuel Hagel fürs Erste vorbei sein können. Da tat der Vorsitzende der Baden-Württemberg-CDU, was Politiker manchmal tun, wenn sie in erhebliche Bedrängnis geraten: Er bot in einer gemeinsamen Sitzung des CDU-Landesvorstands und der CDU-Landtagsabgeordneten seinen Rücktritt an, als Konsequenz der äußerst knappen Niederlage bei der Landtagswahl gegen die Grünen.

