Von Ulrike Nimz und Antonie Rietzschel, Leipzig

Es braucht schon etwas Glück, um Sachsens Superhunde in Aktion zu erleben. Oder ein Unglück. Kürzlich wurden Polizisten mit Bluthunden am Grünen Gewölbe in Dresden gesichtet. Im November 2019 erbeuteten Einbrecher dort königliches Geschmeide, sie trieben eine Axt ins Sicherheitsglas - und in die sächsische Seele. Einer der mutmaßlichen Juwelendiebe ist noch auf der Flucht. Wem oder was die Hunde hinterherschnüffeln sollten, 16 Monate nach der Tat, will die Staatsanwaltschaft wegen laufender Ermittlungen nicht verraten, aber zweifellos traut man Polizeihunden im Freistaat viel zu.