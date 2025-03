Die Ermittlungen zur tödlichen Amokfahrt in Mannheim hatten zunächst keinen politischen Hintergrund der Tat ergeben. Nun zeigt sich, dass der Tatverdächtige offenbar in Kontakt mit einer Neonazigruppe stand.

Von Markus Balser, Christoph Koopmann und Roland Muschel, Stuttgart/München/Berlin

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat für den Nachmittag neue Informationen zu den Ermittlungen gegen Alexander S. angekündigt, den Tatverdächtigen der Amokfahrt von Mannheim. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte am Dienstag Haftbefehl wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in fünf Fällen erlassen. Der 40 Jahre alte Deutsche aus Ludwigshafen soll am Montagmittag mit hoher Geschwindigkeit in die Mannheimer Fußgängerzone eingefahren sein und dabei eine 83 Jahre alte Frau und einen 54 Jahre alten Mann getötet haben. Elf weitere Personen wurden verletzt, fünf davon schwer. Bei einer Vernehmung am Dienstag machte der Tatverdächtige keine Angaben.