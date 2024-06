Zwei Wochen nach dem Messerangriff auf Rouven Laur haben Angehörige, Kollegen und Politiker von dem getöteten Polizisten Abschied genommen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Freitag vor rund 2.000 Trauergästen in Mannheim, der Polizeibeamte habe „unser aller Freiheit geschützt - auch derer, deren Meinung er nicht teilte“. Laur habe für seine Aufgabe im Polizeidienst gebrannt und seinen Dienst professionell, hellwach und umsichtig ausgeübt. Am 31. Mai hatte ein 25-jähriger Afghane, der seit zehn Jahren in Deutschland lebt, auf dem Mannheimer Marktplatz mehrere Menschen am Stand der islamkritischen Bürgerbewegung „Pax Europa“ mit einem Messer angegriffen. Der 29-jährige Laur, der eingreifen wollte, erlitt mehrere Stiche im Kopfbereich und starb zwei Tage später an den ihm zugefügten Verletzungen. Aufgrund des mutmaßlich islamistischen Hintergrunds des Täters ermittelt die Bundesanwaltschaft.