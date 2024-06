Von Jana Anzlinger und Max Ferstl, Mannheim

Von ihrem Stand aus kann die Verkäuferin den Ort sehen, an dem der Angriff geschah. Dort liegen jetzt Blumen, stehen Kerzen. Menschen haben Botschaften auf Zettel geschrieben, manche eingeschweißt wegen des Regens. "Wer Polizisten angreift, greift uns ALLE an", steht da. Oder: "GEGEN TERROR". Und ja, ein wenig hat sich die Verkäuferin schon gewundert, dass der Wochenmarkt an diesem Tag überhaupt stattfindet. Der Marktplatz in Mannheim, er ist seit Freitag schließlich auch ein Tatort.