Von Max Ferstl, Roland Muschel, Roland Preuß, Mannheim/Stuttgart/Berlin

Nach mehreren Angriffen gegen Politiker in Deutschland ist erneut ein Kandidat im Wahlkampf verletzt worden. Der AfD-Bewerber für die Gemeinderatswahl in Mannheim hatte am späten Dienstagabend einen jungen Mann verfolgt, der zuvor laut Polizei Wahlplakate beschädigt und entwendet haben soll. Als er ihn zur Rede stellte, soll der 25-Jährige den AfD-Kandidaten Heinrich Koch mit einem Cuttermesser verletzt haben. Koch wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, er erlitt laut Polizei keine lebensgefährlichen Verletzungen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.