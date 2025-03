Von Markus Balser, Max Ferstl, Christoph Koopmann und Roland Muschel, Stuttgart/Berlin/München

In Mannheim ist am Montagmittag ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Nach Polizeiangaben kamen dabei mindestens zwei Menschen ums Leben, elf wurden verletzt, zum Teil schwer. Um 12.14 Uhr gingen bei der Polizei zahlreiche Notrufe ein, es waren so viele, dass die Beamten zunächst an einen Unfall in der Fußgängerzone dachten. Aber es war kein Unfall, sondern „eine gezielte Fahrt mit einem Pkw“, so nennt es am Montagabend die Mannheimer Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer.