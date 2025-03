Anschlag in Mannheim

Der Mann, der am Montag mit einem Auto durch die Mannheimer Fußgängerzone raste und zwei Menschen tötete, wurde 30 Minuten nach der Tat festgenommen. Was bisher bekannt ist.

Von Markus Balser, Max Ferstl, Christoph Koopmann und Roland Muschel

In Mannheim ist am Montagmittag gegen 12.15 Uhr eine Person mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Laut Ermittlerkreisen kamen dabei mindestens zwei Personen ums Leben, mehrere wurden verletzt. Der mutmaßliche Fahrer wurde nach SZ-Informationen gegen 12.45 Uhr festgenommen. Über die Hintergründe ist bislang nichts bekannt. Der Mann soll ein Auto mit Ludwigshafener Kennzeichen gefahren haben und bewaffnet gewesen sein, heißt es aus Ermittlerkreisen. Er liege verletzt im Krankenhaus. Der Fahrer ist ein 40-jähriger Deutscher aus Rheinland-Pfalz, wie das baden-württembergische Innenministerium mitteilte. Es gebe keine Hinweise auf weitere Tatverdächtige.