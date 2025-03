Am Sonntag zog noch ein bunter Fasnachtsumzug durch die Mannheimer Innenstadt. Am Rosenmontag dann der Schock. Szenen aus einer Stadt, die nicht zur Ruhe kommt.

Von Roland Muschel, Mannheim

An der Einfahrt zu den Planken, wo normalerweise die Mannheimer Stadtbahnen die Menschen zum Paradeplatz im Zentrum der Stadt transportieren, steht am Montagabend ein Transporter mit Heidelberger Kennzeichen. Auf der Ladefläche stehen noch einige rot-weiße Absperrgitter, aber viele sind es nicht mehr. Die Polizei hat ab Montagmittag die Mannheimer Innenstadt großflächig abgesperrt. Nun, am frühen Abend, fahren immer noch Polizeiautos mit Blaulicht durch die Stadt. Das Riesenrad vor dem Wasserturm gegenüber der Einfahrt zu den Planken steht still. „Wann hört das endlich auf?“, sagt eine Passantin im Vorbeigehen.