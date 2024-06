In Mannheim ist ein AfD-Gemeinderatskandidat am späten Dienstagabend mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann sei verletzt worden, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich um 22.45 Uhr. Die Polizei Mannheim bestätigte am Morgen lediglich, dass es einen Polizeieinsatz gab – und dass sie am Vormittag weiter informieren will.