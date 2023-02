Von Josef Kelnberger

Manfred Weber nimmt für sich in Anspruch, Politik von den Inhalten her zu betreiben und in langen Linien zu denken. Deshalb gilt er in der CSU als Antipode des wendigen Markus Söder. Nun jedoch scheint ihm zum Verhängnis zu werden, dass ihm Söders Gespür für Stimmungen fehlt. Weber musste sich zuletzt von Söder, aber auch von CDU-Chef Friedrich Merz öffentlich zurechtweisen lassen, und sogar Fraktionskollegen in Brüssel attackieren ihn. Die Vorwürfe: Weber unterstütze Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht ausreichend, grenze sich nicht von den Rechten ab und genehmige sich ein unangemessenes Gehalt.