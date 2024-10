Von Josef Kelnberger

Der CSU-Politiker Manfred Weber, 52, hat in seiner politischen Laufbahn so manche Tiefen und Höhen erlebt. Als tiefstes Tief bleibt sein gescheiterter Versuch in Erinnerung, im Jahr 2019 Präsident der Europäischen Kommission zu werden. Als höchstes Hoch empfand er wohl den Sieg der von ihm geführten Europäischen Volkspartei (EVP) bei den Europawahlen dieses Jahres. Dieser machte ihn zu einem der mächtigsten Männer in der europäischen Politik. Die vergangene Woche war zweifellos eine der turbulentesten in seiner Karriere. Ob die Woche als Höhepunkt oder Tiefpunkt zu werten ist, muss sich erweisen. Vorerst gilt: viel Feind, viel Ehr.