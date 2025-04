Europäische Verteidigung:„In der jetzigen Situation gibt es keine Tabus mehr“

Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber dringt auf die Gründung einer Europäischen Verteidigungsunion – notfalls finanziert durch EU-Schulden. In den eigenen Reihen macht er sich so nicht unbedingt beliebt.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Manfred Weber wurde vor zwei Jahren von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen. Er hat nach dem Tod des Papstes noch einmal dessen Autobiografie gelesen. Er nahm am Samstag an der Trauerfeier in Rom teil. An diesem Dienstag will er das Vermächtnis des Papstes sogar mit nach Valencia nehmen. Dort stellt sich Manfred Weber zur Wiederwahl als Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), der stärksten Kraft der europäischen Politik.