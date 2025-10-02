Bei einem Angriff an einer Synagoge in Manchester sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte, wurde Augenzeugenberichten zufolge ein Auto zunächst in eine Gruppe von Menschen gesteuert, ein Mann wurde zudem durch ein Messer verletzt. Über den Zustand der Verletzten ist derzeit nichts bekannt.

Wie der Guardian unter Berufung auf die Polizei berichtet, wurde der mutmaßliche Täter angeschossen. Dem Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, zufolge sei die unmittelbare Gefahr vorbei, wie der Sender BBC meldet. Burnham sagte außerdem, der mutmaßliche Täter sei „wohl tot“, bestätigt sei das allerdings noch nicht. Er lobte die Polizei und Rettungskräfte, die schnell am Einsatzort gewesen seien.

Der Angriff ereignete sich im Stadtteil Higher Crumpsall wenige Kilometer nördlich vom Stadtzentrum an der Synagoge der Heaton Park Hebrew Congregation. Die Tat fällt auf Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag.

Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich „entsetzt“ von der Tat. „Die Tatsache, dass dies am Jom Kippur, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, geschah, macht es noch schrecklicher“, sagte er der BBC. Wie der Sender und der Guardian berichten, bricht Starmer seinen Besuch beim informellen Gipfel europäischer Staaten in Dänemark ab, um nach Großbritannien zurückzufliegen. Außerdem kündigte er an, nach dem Anschlag Synagogen in Großbritannien zusätzlich schützen lassen zu wollen.