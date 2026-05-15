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GroßbritannienStarmers Herausforderer laufen sich warm

Lesezeit: 3 Min.

Eben noch Mitstreiter, wollen sie Keir Starmer (li.) nun  im Amt des britischen Premiers ablösen: Ex-Wohnbauministerin  Angela Rayner und  Andrew Burnham  vor einem Monat beim Besuch einer Schule.
Eben noch Mitstreiter, wollen sie Keir Starmer (li.) nun  im Amt des britischen Premiers ablösen: Ex-Wohnbauministerin  Angela Rayner und  Andrew Burnham  vor einem Monat beim Besuch einer Schule. Paul Ellis/AFP/AP

Noch ist Keir Starmer britischer Premierminister, aber der Wettkampf um seine Nachfolge läuft bereits. Favorit ist Andy Burnham, der Bürgermeister von Manchester. Schon im Juni könnte es so weit sein.

Von Michael Neudecker, London

Makerfield ist eine Gegend westlich von Manchester in England, in der Städte liegen wie Ashton-in-Makerfield oder auch Ince-in-Makerfield. Die Entfernung zu Manchester beträgt gut vierzig Kilometer, mit dem Zug braucht man dafür ein bisschen mehr als eine Stunde, wohingegen es bis nach London schon mal drei Stunden dauern kann. Soweit zum geografischen Basiswissen zu Makerfield, das seit Donnerstagabend auch außerhalb von Nordengland von Interesse ist. Wenn alles so läuft, wie von allen erwartet, dann wählen die gut 80 000 Menschen in Makerfield bald den nächsten britischen Premierminister.

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