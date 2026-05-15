Makerfield ist eine Gegend westlich von Manchester in England, in der Städte liegen wie Ashton-in-Makerfield oder auch Ince-in-Makerfield. Die Entfernung zu Manchester beträgt gut vierzig Kilometer, mit dem Zug braucht man dafür ein bisschen mehr als eine Stunde, wohingegen es bis nach London schon mal drei Stunden dauern kann. Soweit zum geografischen Basiswissen zu Makerfield, das seit Donnerstagabend auch außerhalb von Nordengland von Interesse ist. Wenn alles so läuft, wie von allen erwartet, dann wählen die gut 80 000 Menschen in Makerfield bald den nächsten britischen Premierminister.