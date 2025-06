Bürgermeisterwahlen in New York City

Von Boris Herrmann, New York

Noch zu Beginn dieses Jahres wussten wohl die wenigsten Menschen in New York, wer Zohran Mamdani ist. Jetzt hat dieser 33 Jahre alte demokratische Sozialist allerbeste Chancen, zum nächsten Bürgermeister der größten Stadt Amerikas gewählt zu werden. Als 111. Bürgermeister wäre er der 111. Mann in diesem Amt. Aber der erste Muslim. „Heute Nacht haben wir Geschichte geschrieben“, sagte Mamdani am Dienstag bei einer Wahlparty in Queens, die sich bereits wie eine Siegesfeier anfühlte.