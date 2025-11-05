Zohran Mamdani gewinnt Bürgermeisterwahl in New York City. Er will New York wieder bezahlbar machen. Seine Kritiker bezeichnen Zohran Mamdani als Kommunisten, er selbst nennt sich „demokratischer Sozialist“. Über eine Million Menschen gaben ihm ihre Stimme. Dem Verlierer Andrew Cuomo fiel es schwer, seine Wahlniederlage einzuräumen. Zum Artikel (SZ Plus)

Wadephul sorgt erneut für Irritation. Während der Unions-Fraktionssitzung gestern hat Außenminister Johann Wadephul nach Teilnehmerangaben einen Vergleich gemacht: Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945. „Desaströs“ fand ein Abgeordneter den Auftritt. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Stahl-Lobbyverband verliert größtes Mitglied. Kurz vor dem Stahlgipfel im Kanzleramt gibt Thyssen-Krupp Steel Europe bekannt, die Mitgliedschaft in der Lobbygruppe Wirtschaftsvereinigung Stahl Ende 2026 zu verlassen. Das Unternehmen aus Duisburg ist der größte Stahlhersteller des Landes. Der Konzern begründet den Schritt mit Sparmaßnahmen. Zum Artikel (SZ Plus)

So klappt die Energiewende. Die Monopolkommission fordert, die Netzentgelte mit der Auslastung des Stromnetzes zu koppeln. So könnten Verbraucher und Unternehmen sparen, wenn sie die Netze in Zeiten hoher Auslastung nicht nutzten. Dafür brauche es eine „konsequente Digitalisierung“. Über den angekündigten Industriestrompreis schweigen sie. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen