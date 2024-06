Von Gianna Niewel, Mainz

Am Ende war nicht überraschend, was am Mittwochvormittag per Eilmeldung durchs Land geschickt wurde: Malu Dreyer tritt als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz zurück. Schon nach der vergangenen Landtagswahl war spekuliert worden, ob und wann sie das Amt übergeben wird, so wie es ihr 2013 von Kurt Beck übergeben wurde. Immer wieder waren Namen eines möglichen Nachfolgers, einer möglichen Nachfolgerin genannt worden, aber sie, Dreyer, hatte sich nie dazu geäußert.