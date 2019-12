Papst Franziskus hat Maltas noch amtierenden Regierungschef Joseph Muscat zu einer "strikt privaten" Audienz im Vatikan empfangen. Der durch die Krise um den Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia politisch angeschlagene Muscat erschien zu dem Treffen in Begleitung seiner Frau und anderer Verwandter, wie der Vatikan mitteilte. Caruana Galizia war im Oktober 2017 mit einer Autobombe in die Luft gesprengt worden. Sie hatte in ihrem Blog Korruption und Vetternwirtschaft in Politik und Wirtschaft des Landes angeprangert.