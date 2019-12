Er war in Folge des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia in Bedrängnis geraten. Andere Mitglieder der Regierung sind bereits zurückgetreten.

Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat hat seinen Rücktritt für Januar verkündet. Er gab den Schritt am Sonntag bekannt. Bereits am Freitagmittag hatte die Zeitung Times of Malta berichtet, Muscat habe vor Vertrauten angekündigt, sich zurückziehen zu wollen. Die Regierung war in den vergangenen Tagen angesichts von Ermittlungen zu der zwei Jahre zurückliegenden Tat massiv unter Druck geraten.

Die Journalistin Galizia war bei der Explosion einer Autobombe im Oktober 2017 getötet worden. Sie hatte vor ihrem Tod die Existenz einer verborgenen Offshore-Firma aufgedeckt. Es wurden zwar drei mutmaßliche Täter festgenommen, die Hintermänner blieben aber im Dunkeln. Die lange stockenden Ermittlungen kamen in Bewegung, als vor zwei Wochen ein mutmaßlicher Mittelsmann festgenommen worden war.

Der Mordfall hat Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit auf der Mittelmeer-Insel geschürt. Das Europäische Parlament entsendet eine Delegation in das kleinste EU-Land, die die Entwicklung untersuchen soll.