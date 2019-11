Bei einem Angriff durch Extremisten im westafrikanischen Mali sind Militärangaben zufolge 24 Soldaten getötet worden. 29 weitere seien am Montag verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung. 17 Extremisten seien getötet worden. Der Angriff ereignete sich im Nordosten der Region Gao; Soldaten aus Mali und Niger hätten gerade eine Operation entlang der Grenze gegen Extremisten durchgeführt. Nigrische Soldaten hätten mehr als 100 Verdächtige festgenommen. Aus der Mitteilung geht nicht hervor, welche Extremistengruppe für den Angriff verantwortlich gemacht wird. In der Sahelzone sind Gruppen aktiv, die mit den militant-islamistischen Taliban und dem sogenannten Islamischen Staat in Verbindung stehen.