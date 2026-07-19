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MaliSoldaten geraten in Hinterhalt

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Im Norden Malis ist nach Armeeangaben ein Militärkonvoi in einen schweren Hinterhalt geraten. Wie das malische Militär in einer Pressemitteilung bestätigte, war am Samstag ein Konvoi der malischen Armee und verbündeter russischer Kämpfer des Africa Corps bei Tabrichat angegriffen worden von einer Koalition aus Tuareg-Rebellen der FLA (Befreiungsfront von Azawad) sowie der mit Al-Kaida verbundenen Terrorgruppe JNIM. Übereinstimmende Medienberichte sprechen von mindestens 50 getöteten Soldaten und 24 Gefangenen unter Berufung auf anonyme Quellen aus Militärkreisen. Eine unabhängige Bestätigung lag zunächst nicht vor.

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