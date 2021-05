Kaum zwei Wochen alt war bis zu diesem Dienstag die letzte Krisenmeldung aus Mali, einem Land, das sich schon seit Jahren nicht mehr befreien kann aus einer Lage, in der Chaos, Gewalt und Terror das Geschehen dominieren. Am 14. Mai hatte Übergangspräsident Bah N'Daw die Übergangsregierung aufgelöst, die erst seit Januar im Amt gewesen war. Ihre Aufgabe: den Interessenausgleich zwischen Militär und Zivilgesellschaft suchen.

Bah N'Daw setzte den amtierenden Ministerpräsidenten Moctar Ouana erneut ein und beauftragte ihn per Dekret, einen neuen Anlauf zu nehmen und eine andere Regierungsmannschaft zusammenzustellen. Die Hoffnung: Endlich Stabilität herstellen, in einem System, das nicht nur durch interne Konflikte geschwächt ist, sondern auch immer wieder durch radikalislamistische Gruppen bedroht wird.

Tatsächlich wurde am Montag an neues Kabinett vorgestellt, doch die Stabilität währte nur äußerst kurz. Wenige Stunden später hat die Armee offenbar geputscht. Ein namentlich nicht genannter Militäroffizier bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass Bah N'Daw und Moctar Ouane von Soldaten festgenommen worden seien. Die beiden Politiker seien in ein Militärcamp 15 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bamako gebracht worden, sagte der Offizier.

UN-Generalsekretär António Guterres forderte die umgehende Freilassung der Festgenommen. Die Vereinten Nationen unterstützen den Friedensprozess in dem westafrikanischen Land mit der UN-Mission Minusma, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist. Auch von Seiten der Europäischen Union wurde das Vorgehen des Militärs in Mali scharf kritisiert. "Wir verurteilen, was in den vergangenen Stunden in Mali passiert ist", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht zum Dienstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Man rufe zu einem zivilen Übergang auf und sei auch bereit, angesichts der schwerwiegenden Ereignisse "notwendige Maßnahmen" zu prüfen. Was die Armee in Mali mit N'Daw und Ouane gemacht habe, sei "Kidnapping".

In dem neuen Kabinett soll das Militär - trotz gegenteiliger Versprechen an die Bevölkerung - strategisch wichtige Ämter besetzen. Einige Armeeoffiziere wurden von der neuen Regierung jedoch ausgeschlossen. Dazu gehören der bisherige Verteidigungsminister Oberst Sadio Camara und Sicherheitsministers Oberst Modibo Koné. Beide gehörten der Militärjunta an, die im August 2020 Präsident Ibrahim Boubacar Keïta gestürzt hatte. Auch Keïta war damals festgenommen und in das Militärlager bei Bamako gebracht worden.

Die Ereignisse in Mali sind für die EU unangenehm, weil sie in dem Land seit 2013 mit einer Ausbildungsmission von derzeit knapp 1100 Soldaten aktiv ist. Deutschland stellte davon zuletzt bis zu 450. Vom 1. Juni an sollen es bis zu 600 Kräfte sein. Ziel des Einsatzes ist es, die Streitkräfte in der Region durch Beratung und Ausbildung so zu unterstützen, damit diese terroristischen Gruppen effektiv entgegentreten können. Der instabile Krisenstaat wird seit Jahren von Milizen geplagt, die teilweise dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen haben. Immer wieder werden auch ausländische Staatsbürger entführt.