Auslandseinsätze der Bundeswehr:Wieder deutsche Soldaten nach Niger

Neuausrichtung der deutschen Politik in der Sahelzone: Nach dem geplanten Abzug deutscher Truppen aus Mali rückt das Engagement im Nachbarland Niger in den Fokus. Die EU will dort dem Kampf gegen islamistischen Terror weiter vor Ort beistehen.

Von Mike Szymanski, Niamey

Nachdem der Militäreinsatz der Bundeswehr in Mali auf ein Ende spätestens im Mai 2024 zusteuert, will Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die Sahelzone durch mehr Engagement im Nachbarland Niger im Kampf gegen islamistischen Terror weiter unterstützen. Bei ihrem Truppenbesuch bei deutschen Soldaten in Gao in Mali erklärte die SPD-Politikerin: "Wir dürfen die Sahelzone nicht sich selbst überlassen." Aus diesem Grund werde sich Deutschland an einer neuen Militärmission beteiligen, die von der EU gerade erst auf den Weg gebracht wurde. Bei politischen Gesprächen in Niger am Freitag wollte sie ausloten, wie das neue Engagement aussehen könnte.

Anfang der Woche hatte der Rat der EU beschlossen, Niger bei der Bekämpfung "terroristischer bewaffneter Vereinigungen" zu unterstützen. Gemeinsam soll ein Ausbildungszentrum für die Techniker der Armee errichtet werden, Beratung und Lehrgänge für Spezialisten angeboten und ein neues Bataillon für gesicherte Kommunikation aufgebaut werden. Die Mission soll den Namen "EUMPM Niger" tragen und ist nach Angaben der EU zunächst für den Zeitraum von drei Jahren angelegt. Die Rede ist von etwa 250 Soldaten, die nach Niger entsandt werden und Ende 2023 voll einsatzbereit sein sollen. Deutschland könnte sich mit einer zweistelligen Zahl an Soldatinnen und Soldaten beteiligen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Die Absprachen und Planungen laufen bereits.

Von Niger aus wird die UN-Mission in Mali unterstützt

Deutschland engagiert sich bereits seit Jahren militärisch in Niger. In kaum einem anderen afrikanischen Land waren die Streitkräfte zahlenmäßig so schwach aufgestellt wie in Niger. Seit 2010 hat die Regierung systematisch den Plan verfolgt, die eigene Armee zu stärken. Weil das Land sich aus eigener Kraft dazu nicht in der Lage sah, sprach es internationale Partner - unter anderem die USA und Kanada an - beim Aufbau von Spezialkräfte-Bataillonen zu helfen.

Auch Deutschland wurde um Hilfe gebeten und bekam den Aufbau des 41. Bataillons zugewiesen. "Gazelle" heißt die Mission mit derzeit noch 150 deutschen Soldaten. Seit 2018 hilft die Bundeswehr mit Training, Ausbildung und Ausrüstung.

Die Mission "Gazelle" gilt als Ausnahme - denn anders als bei anderen Auslandseinsätzen, hat sie ihr Ziel erreicht. Das Spezialkräfte-Bataillon ist aufgestellt und im Einsatz. Daher wird die Mission planmäßig zum Jahresende beendet. Ganz zurückziehen wollte Deutschland sich aber ohnehin nicht, als zu wichtig wird die Zusammenarbeit mit Niger erachtet. In einer Folgemission, mit einigen, wenigen Beratern, will Berlin die Spezialkräfte weiter unterstützen.

In Niger ist auch ein Luftdrehkreuz entstanden, von dem aus der UN-Einsatz in Mali mit Personal und Material versorgt wird. Falls in Mali Soldaten erkranken oder verwundet werden, werden sie über den Stützpunkt Niamey ausgeflogen. Bei den Abzugsplänen für Mali fällt Niger eine Schlüsselrolle zu. Über diesen Stützpunkt dürfte ein großer Teil es Material aus Mali umgeschlagen werden.