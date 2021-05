Die Organisation Reporter ohne Grenzen fordert die Freilassung eines in Mali verschwundenen und mutmaßlich entführten französischen Journalisten. Der Mann berichtete aus Gao in Mali. Er sei am 8. April nach dem Mittagessen nicht in sein Hotel zurückkehrt, schrieb der Generaldirektor von Reporter ohne Grenzen, Christophe Deloire, am Mittwoch auf Twitter. Es gebe ein kurzes Video, in dem der Mann an seine Familie und die Behörden appelliere, alles für seine Freilassung zu tun. Im Netz kursiert ein entsprechendes Video. Darin sagt der Journalist, dass er von einer islamistischen Terrororganisation entführt worden sei. Frankreichs Außenministerium hat der Deutschen Presse-Agentur in Paris das "Verschwinden" des Mannes bestätigt. "Wir stehen sowohl mit seiner Familie als auch mit den malischen Behörden in Kontakt", hieß es.