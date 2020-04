Die Bundesregierung will mehr Geld in die Ausbildung malischer Streitkräfte investieren und damit den Kampf gegen den Terrorismus in dem westafrikanischen Land besser unterstützen. Nach Informationen der Welt am Sonntag hat Deutschland in Brüssel zugesagt, die Kosten für ein neues Ausbildungszentrum für die malischen Streitkräfte in Sévaré nahe Mopti in Zentral-Mali zu übernehmen. Das neue Ausbildungszentrum ist Teil der europäischen Trainingsmission EUTM. Die seit 2013 laufende EUTM habe "zu einer Verbesserung der Fähigkeiten der malischen Streitkräfte beigetragen", erklärte das Auswärtige Amt Die Mission habe bisher rund 14 000 malische Soldaten in Trainings ausgebildet und unterstütze "mit ihren Beratungsleistungen die Führungsstäbe im malischen Verteidigungsministerium wesentlich".