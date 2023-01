Von Mike Szymanski, Berlin

Trotz eindringlicher Appelle und Warnungen von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wird die Bundeswehr in Mali von den dortigen Behörden weiter daran gehindert, ihrem Auftrag nachzukommen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat die malische Seite pauschal alle Füge mit den von der Bundeswehr eingesetzten Aufklärungsdrohnen bis zum 16. Januar untersagt. Nach Angaben des für Auslandsmissionen zuständigen Einsatzführungskommandos bei Potsdam durfte die Heron-Drohne das letzte Mal am 23. Dezember aufsteigen. "Seither warten wir auf die Flugfreigabe", teilte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos mit.

Lambrecht hatte den reibungslosen Drohneneinsatz neben der Durchführung von Wahlen zur zentralen Bedingung dafür gemacht, dass sich Deutschland mit dem Abzug aus dem westafrikanischen Krisenland bis Mai 2024 Zeit lässt. In Mali sind derzeit etwa 1100 Männer und Frauen der Bundeswehr im Rahmen der UN-Stabilisierungsmission Minusma eingesetzt. Vor allem mit der Heron-Drohne steuert die Bundeswehr wichtige Informationen zum Lagebild für die Mission bei, ihr Einsatz gehört zum Kern des deutschen Engagements in Mali. Außerdem ist sie wichtig zum Schutz der Soldaten in der Luft, denn außerhalb des Camps in Gao lauern islamistische Terrorgruppen, die Konvois angreifen und mit Sprengfallen Menschen töten.

Bei einem Gespräche in Bamako mit ihrem malischen Amtskollegen, Oberst Sadio Camara, hatte Lambrecht kurz vor Weihnachten klargemacht, sollte die Heron-Drohne nicht fliegen, würde auch ein früherer Abzug diskutiert werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundeswehr ihre Drohne gerade nach zwei Monaten Unterbrechung erstmals wieder aufsteigen lassen dürfen. Noch einmal so eine Phase ohne Drohne, dürfe sich "nicht wiederholen", hatte Lambrecht im Beisein ihres Amtskollegen in Bamako erklärt.

Womöglich soll die russische Söldnereinheit "Gruppe Wagner" nicht beobachtet werden

Nun fliegt die Heron-Drohne schon wieder seit Wochen nicht. Bereits wenige Tage nach Lambrechts Besuch, als sich erneut Schwierigkeiten abzeichneten, kam die Bundeswehr in einer vertraulichen Lageeinschätzung zu dem Schluss, dass ein normaler Heron-Einsatz als "substantieller Beitrag zur Auftragserfüllung" derzeit "unverändert nicht absehbar" sei.

Als eine mögliche Erklärung für die Einschränkungen seitens der malischen Behörden bei den Drohnenflügen führen Bundeswehroffiziere in Mali die Präsenz russischer Söldner der "Gruppe Wagner" an. Deren Agieren soll womöglich nicht beobachtet werden. Die Militärregierung in Mali hat im Antiterrorkampf auf Hilfe aus Moskau gesetzt und Söldner ins Land geholt, die Berichten zufolge ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung vorgehen. Nach SZ-Informationen würde Mali andererseits wohl gerne Aufklärungsergebnisse aus Minusma für den Antiterrorkampf nutzen, dies lässt aber die Missionsführung wiederum nicht zu.

Die Soldaten fühlen sich schikaniert und nicht willkommen

Die Zusammenarbeit mit russischen Söldnern ist auch einer der Gründe dafür, warum die Bundesregierung ihr militärisches Engagement in Mali nach gut zehn Jahren beenden will. Daneben fühlen sich die Bundeswehrsoldaten im Land nicht mehr willkommen und von der malischen Regierung schikaniert, wie das Beispiel der untersagten Drohnenflüge zeigt.

Die neuen Schwierigkeiten befeuern in Berlin die Debatte, ob die Bundeswehr nicht doch schon früher aus Mali abziehen sollte. Der Termin Mai 2024 geht vor allem auf Druck des Auswärtigen Amtes zurück. Dort will man internationale Partner nicht vor den Kopf stoßen, indem Deutschland überhastet abzieht. Nach Frankreich haben auch Schweden und Großbritannien ihren Abzug eingeleitet, sie werden nicht bis 2024 bleiben.

Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte, der vor Weihnachten mit Lambrecht nach Mali gereist war, sagte der SZ: "Unter diesen Bedingungen kann die Bundeswehr den Auftrag des Minusma-Mandates nicht erfüllen. Der faule Kompromiss der Ampel-Regierung, bis Mai 2024 dort zu bleiben, ist schon jetzt gescheitert." Er verlangt einen Abzug "so schnell wie möglich".

Die Regierung kündigte an, die Lage weiter beobachten zu wollen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bezeichnete die jüngste Entwicklung als "nicht gut". Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, sagte: "Es nervt einfach nur noch." Das Verhalten der malischen Seite sei den Soldaten gegenüber "respektlos".