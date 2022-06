Die UN-Friedensmission in Mali (Minusma), an der auch die Bundeswehr beteiligt ist, will nach einem Massaker an mehr als 130 Zivilisten in der zentralmalischen Region Bandiagara helfen, die Täter zu ermitteln. Ein Sprecher verurteilte die Attacken als schwere Verletzung des Völkerrechts. Ein Team der Mission in Mopti habe mit örtlichen Behörden die Tatorte besucht. Auch bei der Versorgung und Evakuierung Verletzter werde Hilfe geleistet. Die Regierung des Sahelstaates hatte die Gesamtzahl der Opfer am Montag mit 132 Zivilisten beziffert. Am Samstag und Sonntag war es zu Angriffen auf mehrere Dörfer gekommen. Die Regierung in Bamako machte Kämpfer einer islamistischen Miliz mit Verbindung zu al-Qaida verantwortlich.