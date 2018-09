24. September 2018, 18:57 Uhr Malediven Der Insel-Herrscher dankt ab

Der autoritäre Präsident Yameen gibt seine überraschende Niederlage zu.

Von Moritz Baumstieger

Am Samstag noch sah es noch so aus, als würde sich auf den Malediven so schnell nichts ändern: Polizisten stürmten das Hauptquartier der oppositionellen Maledivischen Demokratischen Partei (MDP) in der Hauptstadt Malé und durchsuchten die Büros stundenlang. Am Vorabend der Präsidentschaftswahl zeigte die Regierung des mit harter Hand herrschenden Amtsinhabers Abdulla Yameen noch einmal, wer das Sagen hat in dem 1196 Inseln umfassend Staat - und wie viel die Exekutive für die Opposition übrig hat.

Am Sonntag dann deutete sich eine Sensation an, am Montag war sie perfekt: Dem MDP-Kandidaten Ibrahim Mohamed Solih ist es gelungen, den seit 2013 regierenden Yameen zu schlagen. Nach vorläufigen Zahlen der Wahlkommission errang Solih bei der Abstimmung, bei der fast 90 Prozent der Berechtigten an die Urnen gingen, 58,3 Prozent der Stimmen.

Noch überraschender war jedoch die Reaktion des Amtsinhabers. In den vergangenen Jahren hatte er oppositionelle Politiker und Richter inhaftieren lassen und im Februar noch den Ausnahmezustand verhängt. Die EU und die USA hatten bereits Sanktionen angedroht wegen des Verdachts, Yameen könnte die Wahlen manipulieren lassen - doch nun erkannte der den Sieg der Opposition an und sagte: "Ich weiß, dass ich jetzt zurücktreten muss."

Der 54-jährigen Solih ist ein enger Vertrauter von Mohamed Nascheed, dem ersten frei gewählten Präsidenten der Malediven. Nascheed war 2012 nach politisch motivierten Prozessen gegen ihn zurückgetreten, jetzt lebt er im Londoner Exil. Wenn Solih sein Amt voraussichtlich am 17. November antreten wird, hat er einige Probleme zu lösen: Die mehrheitlich muslimischen Malediven haben ein gravierendes Islamismus-Problem; im Vergleich zur Größe ihres nur 350 000 Menschen umfassenden Staatsvolks stellten sie die zweitgrößte Ausländergruppe in den Reihen der Terrormiliz IS. Zum anderen kämpfen die Malediven mit wirtschaftlichen Problemen. Zwar stehen die Inseln vielerorts quasi als Synonym für Urlaubsparadiese, von den Tourismuseinnahmen kommt jedoch nur wenig bei der Bevölkerung an.

Während die Regionalmacht Indien den Sieg Solihs begrüßte, äußerte China sich zunächst nicht. Die Volksrepublik ringt in der Region um Einfluss, Berichten zufolge stand Peking mit dem bisherigen Amtsinhaber Yameen kurz vor einer Einigung über den Bau eines chinesischen Flottenstützpunkts.