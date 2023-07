In Malaysia ist offenbar eine prominente Demokratie-Aktivistin aus Myanmar verschleppt worden. "Wir befürchten, dass Thuzar Maung und ihre Familie im Rahmen einer geplanten Operation entführt wurden und in großer Gefahr sind", sagte Elaine Pearson, Asiendirektorin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Malaysias Regierung müsse dringend handeln, um die Familie ausfindig zu machen und zu beschützen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben von HRW und Medien laut Zeugen und Aufnahmen einer Videoüberwachungskamera bereits am 4. Juli in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur. Seitdem gebe es keine Spur der entführten Thuzar Maung. Die Muslimin ist eine langjährige Streiterin für Demokratie in Myanmar und die Rechte von Geflüchteten und Migranten in Malaysia.