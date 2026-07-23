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MalaysiaDer Premier, der sogar mit Feinden regieren kann

Lesezeit: 4 Min.

Für die gute Stimmung singt er auch mal: Premier Anwar Ibrahim mit seinem Gast, dem  thailändischen Amtskollegen Anutin Charnvirakul, am Saxophon.
Für die gute Stimmung singt er auch mal: Premier Anwar Ibrahim mit seinem Gast, dem  thailändischen Amtskollegen Anutin Charnvirakul, am Saxophon. Thai government spokesman office via AP

Der Ex-Häftling Anwar Ibrahim führt in Malaysia eine Koalition aus 19 Parteien – und erzielt wirtschaftliche Erfolge. Der extreme Pragmatiker ragt unter den Autokraten und Populisten des Staatenbunds Asean hervor.

Von Thomas Hahn, Kuala Lumpur

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Lächeln gehört zum Handwerk eines modernen Regierungschefs. Also lächelt Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim. Wenn man sich die Bilder noch mal genau anschaut, die er am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Kuala Lumpur via soziale Medien veröffentlichte, könnte man sogar sagen: Er lacht. Und mit ihm lacht sein Stellvertreter Ahmad Zahid Hamidi, obwohl der ja eigentlich Anwars politischer Widersacher ist.

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