Der Ex-Häftling Anwar Ibrahim führt in Malaysia eine Koalition aus 19 Parteien – und erzielt wirtschaftliche Erfolge. Der extreme Pragmatiker ragt unter den Autokraten und Populisten des Staatenbunds Asean hervor.

Lächeln gehört zum Handwerk eines modernen Regierungschefs. Also lächelt Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim. Wenn man sich die Bilder noch mal genau anschaut, die er am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Kuala Lumpur via soziale Medien veröffentlichte, könnte man sogar sagen: Er lacht. Und mit ihm lacht sein Stellvertreter Ahmad Zahid Hamidi, obwohl der ja eigentlich Anwars politischer Widersacher ist.