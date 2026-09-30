Wolfram Jarosch hat irgendwann nicht mehr mitgezählt, wie oft er in Zügen saß, die ihn von seinem Wohnort Jena nach Budapest brachten. Seit dem Sommer vor zwei Jahren sei er ein so regelmäßiger Passagier, dass ihn manche Schaffner im Zug inzwischen erkennen würden. Recht genau kann er deshalb beobachten, was sich in Budapest verändert hat, nachdem Viktor Orbán als Ministerpräsident Ungarns von Péter Magyar abgelöst wurde. „Die Regierung hält sich zurück“, sagt Jarosch am Telefon. Seit Magyar regiert, sei es ihm zum Beispiel wieder möglich, vor dem Gefängnis in der Nagy-Ignác-Straße Demonstrationen anzumelden. Unter Orbán sei ihm das nach einiger Zeit verboten worden.
LinksextremismusUngarisches Gericht setzt Haftstrafe für Maja T. herab
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Maja T. wurde rechtskräftig wegen Gewalttaten in Budapest verurteilt. Weil die Auslieferung der non-binären Person nach Ungarn rechtswidrig war, wollen ihre Anwälte sie nach Deutschland überstellen lassen.
Von Macel Laskus und Verena Mayer, München/ Wien
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