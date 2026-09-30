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LinksextremismusUngarisches Gericht setzt Haftstrafe für Maja T. herab

Lesezeit: 4 Min.

Die deutsche linke Aktivistin Maja T. am 30. September bei der Urteilsverkündung am Berufungsgericht in Budapest.
Die deutsche linke Aktivistin Maja T. am 30. September bei der Urteilsverkündung am Berufungsgericht in Budapest.
Bernadett Szabo/REUTERS

Maja T. wurde rechtskräftig wegen Gewalttaten in Budapest verurteilt. Weil die Auslieferung der non-binären Person nach Ungarn rechtswidrig war, wollen ihre Anwälte sie nach Deutschland überstellen lassen.

Von Macel Laskus und Verena Mayer, München/ Wien

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Wolfram Jarosch hat irgendwann nicht mehr mitgezählt, wie oft er in Zügen saß, die ihn von seinem Wohnort Jena nach Budapest brachten. Seit dem Sommer vor zwei Jahren sei er ein so regelmäßiger Passagier, dass ihn manche Schaffner im Zug inzwischen erkennen würden. Recht genau kann er deshalb beobachten, was sich in Budapest verändert hat, nachdem Viktor Orbán als Ministerpräsident Ungarns von Péter Magyar abgelöst wurde. „Die Regierung hält sich zurück“, sagt Jarosch am Telefon. Seit Magyar regiert, sei es ihm zum Beispiel wieder möglich, vor dem Gefängnis in der Nagy-Ignác-Straße Demonstrationen anzumelden. Unter Orbán sei ihm das nach einiger Zeit verboten worden.

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:In den Fängen von Orbáns Justiz

2023 soll Maja T. mit anderen Linksradikalen in Budapest Rechtsradikale verprügelt haben. Der Vater kann nicht fassen, dass es den deutschen Behörden offenbar nicht schnell genug gehen konnte, sein Kind an Ungarn auszuliefern. Das Bundesverfassungsgericht auch nicht.

SZ PlusVon Marcel Laskus und Annette Ramelsberger

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