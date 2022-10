Proteste in Iran

Seit sechs Wochen gehen in Iran Tausende auf die Straßen, der Protest gegen den Tod von Mahsa Amini ist längst Protest gegen das Mullah-System geworden. Die Regierung hat Internetverbindungen gesperrt, so gelangen nur wenige Fotos aus dem Land.

In Iran wird 40 Tage nach dem Tod eines Menschen traditionell öffentlich getrauert. 40 Tage ist der Tod von Mahsa Amini her. Das Regime hat eine Gedenkfeier verboten, doch an ihrem Grab versammeln sich zahlreiche Menschen. Und nicht nur dort.