Am Anfang steht natürlich, so viel Zeit muss sein, das Lob. „In beeindruckendem Tempo“ habe die Regierung von Péter Magyar die Reformen in Ungarn vorangetrieben, schmeichelt Bundeskanzler Friedrich Merz seinem Gast aus Budapest. Der Ungar ist schon zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres zu Besuch in Berlin, und ein wenig ist am Dienstag noch zu spüren von der großen Erleichterung nach der Abwahl des Budapester Quälgeistes Viktor Orbán. Ungarn sei „wieder ein aktiver Teil der europäischen Familie“, freut sich der Kanzler. Danach aber kommt er ziemlich schnell zur Sache, „denn die Aufgaben, die vor uns liegen, sind groß“.
Besuch in BerlinWo der deutsch-ungarische Neustart hakt
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Eigentlich wollen der deutsche Kanzler und Ungarns Ministerpräsident nach Jahren der Orbán-Herrschaft die wiedergewonnene Freundschaft feiern. Doch es gibt ein Problem.
Von Daniel Brössler und Verena Mayer, Berlin/ Wien
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